Старейший волк Сибири умер в красноярском зоопарке

фото из группы зоопарка «Роев ручей» в соцсети «ВКонтакте»

На 18-м году жизни умер волк-долгожитель, являвшийся ровесником красноярского зоопарка «Роев ручей», узнал 27 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе зоопарка «Роев ручей» в соцсети «ВКонтакте».

Волк по имени Чингиз умер в красноярском зоопарке, его щенком подарили в год основания парка 17 лет назад.

«Вчера простились с нашим любимцем — долгожителем, серым волком Чингизом. Волком-легендой, вошедшим в летопись парка Роев ручей», — написали представители зоопарка в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Серый волк Чингиз попал в зоопарк в 2000 году, он был одним из тех животных, которые составили первую коллекцию зоопарка и встречали самых первых посетителей.

«Нашему парку исполняется 17 лет. Те дети, которые приходили на открытие Роева ручья, уже приводят сюда своих детей», — отмечается в группе красноярского зоопарка.

В природе волки живут 10, максимум 12 лет. Один год волчьей жизни равен семи годам человеческой. Благодаря уходу волк прожил в неволе 100 лет, если переводить его возраст в человеческий.

«По зоопаркам мира разъехалось много волчат — детей и внуков Чингиза», — пишет автор сообщения.

Напомним, в начале июня Новосибирский зоопарк заказал стеклянный вольер вместо клеток для тигров.