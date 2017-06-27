Томские учёные протестируют человеческий мозг с помощью математики

Томские учёные в составе участников Международного центра исследований развития человека выяснят, почему после тренировок мозг начинает работать лучше и сравнят его деятельность во время разных математических упражнений, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июня из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

По сообщению пресс-службы, исследование основано на теории связности мозга и взаимодействии его отделов при обработке информации. Она изучает то, как человеческий мозг работает в целом.

«Существует положение, согласно которому области головного мозга обмениваются между собой информацией, если их нейроны осциллируют (колеблются) на одной и той же частоте, — рассказал один из исследователей, магистрант факультета психологии ТГУ Никита Яковлев. — Снимая электроэнцефалографию, мы можем измерить осцилляции групп нейронов разных участков головного мозга».

В эксперименте примут участие 32 человека. В течение пяти дней они будут решать математические задачи на умножение и вычитание. Исследователи будут регистрировать работу мозга участников с помощью электроэнцефалографического метода в первый и пятый день — когда человек делает задания в первый раз и после того, как прошла «тренировка».

«На основании изменений электрической активности, источником которой является мозг человека, мы можем оценивать, какие мозговые процессы сопровождают ту или иную деятельность, — рассказал руководитель проекта, младший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований ТГУ Михаил Залешин. — Как меняется совместная работа отделов мозга и меняется ли она вообще? Почему через пять дней человек начинает решать примеры быстрее и лучше? Что обеспечивает эту более успешную работу? На эти вопросы нам предстоит ответить».

Учёные будут сравнивать процессы, происходящие в человеческом мозге при умножении и вычитании. При вычитании, отмечают они, человек выполняет расчёты, используя только конкретные значения чисел, а при умножении вспоминает таблицу умножения, и здесь включается память.

Собранные данные будут проанализированы с помощью теории графов. На обработку результатов, полученных от одного испытуемого, уходит 16 часов, поэтому исследователи планируют использовать суперкомпьютер ТГУ СКИФ Cyberia. Эксперимент учёные ТГУ проводят совместно с коллегами из Великобритании.

Напомним, что в феврале 2016 года новосибирские учёные выяснили, что длительная агрессия ведёт к сбоям в работе мозга.