Власти Забайкалья дали квартиру женщине после её обращения к Путину

Власти Забайкальского края нашли однокомнатную квартиру для женщины, которая обратилась к Путину во время «прямой линии» — её собственный дом сгорел в 2015 году, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июня из сообщения пресс-службы губернатора края.

Дом Натальи Калининой сгорел в 2015 году, после этого власти предоставили ей непригодное для жизни жильё.

«По информации департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Наталье Калининой подобрана квартира на улице Народная в городе Чите площадью 45,2 квадратных метра, — говорится в сообщении ведомства. — Как уточнил руководитель ведомства Алексей Хосоев, жильё предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности Забайкальского края на квартиру. В последующем квартира будет предоставлена Наталье Калининой по договору социального найма».

15 июня, во время «прямой линии» президента России Владимира Путина, погорелец из села Шивия Оловяннинского района Забайкальского края Наталья Калинина пожаловалась главе государства на то, что ей предоставили непригодное жильё после пожаров в 2015 году.

Напомним, что в июне 2017 года следователи в Забайкалье начали проверку после общения Натальи Калининой с Путиным.