 

Житель Новосибирска украл в День города духи и раздарил женщинам на улице

 27 июня, 16:28
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Житель Новосибирска украл в День города духи и раздарил женщинам на улице
Фото с сайта globallookpress.com

Мужчина украл духи из уличной палатки и раздал первым встречным женщинам в день 124-летия Новосибирска, узнал 27 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже парфюмерии жителя Новосибирска.

25 июня из торговой палатки возле цирка неизвестный похитил семь флаконов дешёвых духов. Причинённый ущерб оценён в три тысячи рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали 29-летнего мужчину. Подозреваемый во всём сознался и пояснил, что не смог сбыть украденное и раздарил все семь флаконов встреченным на улице женщинам.

Мужчине было выдвинуто обвинения по статье 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй — лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, 19 июня стало известно, что житель Хакасии украл чужие телефоны и забыл свой на месте преступления.

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