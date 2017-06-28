Пассажирский автобус загорелся в новосибирском Академгородке возле остановки «Институт ядерной физики», рассказал корреспонденту Сиб.фм 28 июня начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

В Академгородке у остановки «Институт ядерной физики» загорелся моторный отсек пассажирского автобуса.

До прибытия пожарных 15 пассажиров эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.

«Причина устанавливается дознавателем. Сегодня в 14:58 выехали на тушение автобуса марки „МАЗ“. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Горел моторный отсек», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Павел Винаков.

Напомним, что в мае 2017 года региональное управление cледкома по Новосибирской области начало проверку опубликованной в СМИ информации о том, что водитель автобуса ехал с зажатой в дверях детской коляской, в которой находился полуторагодовалый ребёнок.