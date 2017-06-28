Четыре оппозиционера поборются с Сергеем Жвачкиным за пост главы Томской области

Сергей Жвачкин (на переднем плане), фото с сайта tomsk.gov.ru

Избирательная комиссия Томской области завершила приём документов от кандидатов на пост губернатора региона, конкуренцию врио главы области единороссу Сергею Жвачкину составят ещё четыре претендента, выдвинутые оппозиционными партиями, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июня из сообщения избиркома.

Помимо Жвачкина о своём желании участвовать в выборной кампании комиссию уведомила 46-летняя представительница КПРФ, руководитель фракции коммунистов в областной думе Наталья Барышникова, 34-летний представитель ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Диденко, выдвинутый «Справедливой Россией» 54-летний врач-травматолог Александр Ростовцев и 50-летний представитель партии «Коммунисты России» Олег Федосеев.

Теперь кандидатам необходимо не позднее 26 июля представить полный пакет документов, необходимых для регистрации, в том числе собрать подписи в пользу выдвижения от глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Томской области.

Напомним, накануне выборной кампании врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин открыл в Большом концертном зале Томска выставку, в которую вошли сто фотографий, сделанных главой региона в разные годы.