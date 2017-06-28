 

Четыре оппозиционера поборются с Сергеем Жвачкиным за пост главы Томской области

 28 июня, 15:14
были упомянуты
подходящие темы
Четыре оппозиционера поборются с Сергеем Жвачкиным за пост главы Томской области
Сергей Жвачкин (на переднем плане), фото с сайта tomsk.gov.ru

Избирательная комиссия Томской области завершила приём документов от кандидатов на пост губернатора региона, конкуренцию врио главы области единороссу Сергею Жвачкину составят ещё четыре претендента, выдвинутые оппозиционными партиями, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июня из сообщения избиркома.

Помимо Жвачкина о своём желании участвовать в выборной кампании комиссию уведомила 46-летняя представительница КПРФ, руководитель фракции коммунистов в областной думе Наталья Барышникова, 34-летний представитель ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Диденко, выдвинутый «Справедливой Россией» 54-летний врач-травматолог Александр Ростовцев и 50-летний представитель партии «Коммунисты России» Олег Федосеев.

Теперь кандидатам необходимо не позднее 26 июля представить полный пакет документов, необходимых для регистрации, в том числе собрать подписи в пользу выдвижения от глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Томской области.

Напомним, накануне выборной кампании врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин открыл в Большом концертном зале Томска выставку, в которую вошли сто фотографий, сделанных главой региона в разные годы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Кощей Продолжительный

 22 июня, 07:30 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 22 июня, 07:00 • репортаж

Жаркая летняя сессия

Совет депутатов Новосибирска уходит на летние каникулы. На последней перед ними сессии депутаты обсудили сделанное, наметили планы, и выслушали похвалу от Анатолия Локтя.

Осмелевший заместитель

 21 июня, 02:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
присоединяйтесь!
    