 

Контрактник из Алтайского края попал в плен на востоке Украины — BBC

 28 июня, 08:53
подходящие темы
Контрактник из Алтайского края попал в плен на востоке Украины &mdash; BBC
Фото с сайта globallookpress.com

Российский военнослужащий, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, попал в плен в Луганской области, узнал 28 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения Русской службы Би-би-си.

Издание сообщает о том, что российский военнослужащий Виктор Агеев попал в плен в Луганской области, ссылаясь на собеседников в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины.

Мама Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили Русской службе Би-би-си, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

«Разведчик Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР)», — говорится в сообщении Русской службы Би-би-си.

Напомним, что 3 мая 2017 года жители Братска прощались с погибшим в Сирии контрактником 24-летним Богданом Деревицким.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 мая, 15:00 • интервью

Испуганный журналист способен на любую неадекватность

Виктор Юкечев рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, что считается политической деятельностью в работе некоммерческих организаций, признанных «иноагентами», и какие аргументы будут использованы в очередном судебном заседании.
 31 марта, 13:46 • интервью

Три мужских стартапа: мясо, бороды и виртуальность

Что общего у барбершопа, клуба виртуальной реальности и мясного бара? Правильный ответ: мужское начало. Корреспондент Сиб.фм поговорила с основателями трёх стартапов по гендерному принципу.
 14 марта, 11:55 • интервью

Я пробовала сало — не хочу повторять

В Англии гречку, оказывается, можно купить только в дорогих супермаркетах или попробовать в эко-ресторанах. Корреспондент Сиб.фм поговорил со студенткой Кембриджа Анной Снодграсс, приехавшей в Новосибирск изучать русский язык.
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
присоединяйтесь!
    