Российский военнослужащий, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, попал в плен в Луганской области, узнал 28 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения Русской службы Би-би-си.

Издание сообщает о том, что российский военнослужащий Виктор Агеев попал в плен в Луганской области, ссылаясь на собеседников в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины.

Мама Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили Русской службе Би-би-си, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

«Разведчик Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР)», — говорится в сообщении Русской службы Би-би-си.

Напомним, что 3 мая 2017 года жители Братска прощались с погибшим в Сирии контрактником 24-летним Богданом Деревицким.