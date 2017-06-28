Мать украла для детей игрушки на 10 тысяч рублей в Забайкальском крае

Жительница Читы обратилась в полицию с жалобой на соседку, укравшую из кладовой детские игрушки — женщина созналась в содеянном, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Забайкальскому краю.

Игрушки на сумму 10 тысяч рублей пропали из кладовой жительницы Читы, в краже созналась соседка, в полиции возбудили дело о краже.

26 июня 34-летняя жительница Читы обратилась в полицию с заявлением о краже игрушек. Она рассказала, что несколько дней назад неизвестные проникли в кладовую, находящуюся во дворе дома, и похитили оттуда детские игрушки. На тот момент она не стала обращаться в полицию, но позже её дети увидели у соседских ребятишек свои игрушки.

Возмущённая женщина пошла разбираться, и соседка ей прямо сообщила, что совершила кражу. Однако часть игрушек она уже продала, а деньги потратила на спиртное. После этого пострадавшая решила написать заявление.

В отношении 30-летней женщины сотрудники полиции возбудили дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй — лишение свободы на срок до двух лет. Правоохранительные органы приняли во внимание, что женщина воспитывает маленьких детей, поэтому в качестве меры пресечения подозреваемая дала подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, 25 июня, в День города, житель Новосибирска украл духи и раздарил женщинам на улице.