 

Минобороны РФ опровергло сообщение ВВС о пленении алтайского контрактника на Украине

 28 июня, 17:38
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Минобороны РФ опровергло сообщение ВВС о пленении алтайского контрактника на Украине
Фото с сайта globallookpress.com

Минобороны РФ опровергло сообщение о пленении в Луганской области Украины жителя Алтайского края Виктора Агеева, которого ВВС назвала российским военнослужащим-контрактником, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июня из сообщения агентства «Интерфакс».

Минобороны России заявляет, что Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в российской армии.

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооружённых силах РФ. Согласно учётным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в вооружённых силах РФ, после которой ещё в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ.

Минобороны добавляет, что информация о военной службе Агеева по контракту в вооружённых силах РФ «является вымыслом украинских пропагандистов».

Ранее «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на украинских военных опубликовала информацию о том, что военный разведчик Виктор Агеев из Алтайского края попал в плен 24 июня в районе села Желобок в результате столкновения украинской воинской части и разведгруппы подразделения самопровозглашённой Луганской народной республики.

«На странице номер два военного билета Агеева имеется соответствующая запись о том, что данный гражданин уволен в запас в мае 2016 года. Также в военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в вооружённые силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, что 16 марта 2017 года контрактник из Новосибирска получил медаль за участие в военной операции в Сирии.

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