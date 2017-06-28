Новосибирский госуниверситет взлетел в Шанхайском рейтинге на 100 позиций

Новосибирский госуниверситет занял достойные позиции в Шанхайском предметном рейтинге — он вошёл в число лидеров в России по физике, химии и математике, узнал 28 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Новосибирский государственный университет ощутимо поднялся в Шанхайском рейтинге. Самый значительный прорыв сделан в области физики.

По сравнению с 2016 годом, НГУ в предметном рейтинге по физике поднялся сразу на 100 позиций. Сейчас он занимает 151-200 место. Это второе место среди отечественных вузов, опередил его только МГУ.

По химии Новосибирский госуниверситет также стал вторым в России, лучшим после МГУ. По математике — вошёл в международный ТОП-300.

«Результаты Шанхайского рейтинга 2017 года ещё раз подтверждают ведущую роль НГУ в России по ключевым научным направлениям и его высокую международную репутацию», — резюмировал ректор НГУ Михаил Федорук.

Он напомнил, что за последнее время НГУ вошёл в шесть новых международных коллабораций по космологии и физике элементарных частиц, продвигал международную образовательную программу по исследованиям в Арктике, участвовал в развитии международного проекта по лечению ранее неоперабельных форм рака.

Шанхайский рейтинг является одним из старейших и престижнейших в мире. Он учитывает научную продуктивность, количество публикаций в наиболее престижных журналах, количество цитирований, международное сотрудничество и сотрудничество между академическими и корпоративными структурами, наличие исследователей с глобальной научной репутацией и академические награды.

Напомним, в июне учёные НГУ сообщили о планах провести анализ китайской идеи воссоздания Шёлкового пути.