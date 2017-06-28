Новосибирский оперный театр подтвердил уход директора Владимира Кехмана в декретный отпуск

Пресс-служба новосибирского театра оперы и балета подтвердила уход директора Владимира Кехмана в декретный отпуск, также в сообщении сказано, что руководитель отсутствует «ровно столько, сколько позволяет реальная ситуация в театре, над которой он сохраняет полный контроль», узнал корреспондент Сиб.фм 28 июня из сообщения пресс-службы театра.

По сообщению пресс-службы, 3 апреля 2017 года у Иды и Владимира Кехманов родилась дочь Анастасия. В связи с этим директор новосибирского оперного театра оформил отпуск по уходу за ребенком.

«В информационном потоке, касающемся статуса Владимира Кехмана в Новосибирском театре оперы и балета, мало реальных фактов, но очень много лжи,— говорится в сообщении. — Вопреки слухам, которые распространяют давние „доброжелательницы“ НОВАТа Наталья Пинус и Анна Терешкова — это не трехгодичный отпуск. Генеральный директор физически отсутствует в Новосибирске ровно столько, сколько позволяет реальная ситуация в театре, над которой он сохраняет полный контроль».

Также в сообщении говорится о том, что будучи в отпуске, Владимир Кехман провел переговоры с рядом артистов, дирижеров, хореографов, режиссеров, что дало возможность полностью сформировать творческие планы театра до 2020 года. Исполняющая обязанности генерального директора НОВАТа Снежана Любарь назначена на должность приказом Владимира Кехмана, и замещает его на время отсутствия. По сообщению пресс-службы, приказ согласован с заместителем министра культуры России Александром Журавским.

В Новосибирске Владимир Кехман будет 13 июля. Он примет участие в закладке Аллеи Звезд в сквере, прилегающем к зданию театра.

«Меня коробит, ломает, повергает в недоумение, что крупнейший наш театр, лицо города в официальных своих обращениях позволяет себе личные выпады. Это что за тон такой странный? Это чей-то эмоциональный комментарий? Так пусть будет подпись. Но если это официальное обращение нашего всего — какие, к чёрту, кавычки, попытки съязвить и личные выпады?! Как насчет хладнокровия, профессионализма и соответствия статусу?», — написала на странице в соцсети Facebook руководитель пресс-службы новосибирской филармонии Марина Монахова.

Напомним, что в 28 июня 2017 года в СМИ появилась информация об уходе в декретный отпуск Владимира Кехмана.