 

Новосибирское ГУ ФСИН проведёт проверку после публикации Сиб.фм

 28 июня, 16:19
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Новосибирское ГУ ФСИН проведёт проверку после публикации Сиб.фм
Фото с сайта rossoshru.ru

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области проводит проверку после публикации расследования журналиста Сиб.фм и общественной организации «Русь сидящая» «Шведский стол для сибирских зеков», рассказала корреспонденту Сиб.фм 28 июня сотрудник пресс-службы Новосибирского ГУ ФСИН Вера Сухушина.

Новосибирское ГУФСИН проводит проверку после публикации расследования Сиб.фм о масштабной посевной компании исправительной колонии строгого режима № 2.

«В данный момент проводится проверка, в конце недели будут известны результаты», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Вера Сухушина.

В публикации «Шведский стол для сибирских зеков» журналист Сиб.фм рассказал о совместном расследовании с общественной организацией «Русь сидящая». Исправительная колония строгого режима № 2 Новосибирска запустила масштабную посевную кампанию более чем на 54 млн рублей, выделяемых из госбюджета. Также в публикации говорится о том, почему исправительная колония заказывает за счёт государства посевную кампанию вместо того, чтобы направить деньги на прямую закупку продуктов для заключённых.

Напомним, что в апреле 2017 года работник красноярской колонии продавал осуждённым водку по 10 тысяч рублей за бутылку.

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