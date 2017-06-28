Пропавшая в Иркутской области женщина девять дней провела в лесу

Волонтёры в Иркутской области нашли 60-летнюю женщину, которая девять дней провела в лесу, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июня из сообщения регионального управления МЧС.

Волонтёры нашли 60-летнюю женщину на девятый день поисков в тяжёлом состоянии и сообщили спасателям. Они передали пенсионерку врачам скорой помощи. Женщина ушла из садоводства «Недра» в 19 километрах от города Иркутска девять дней назад. Пенсионерка отправилась за черемшой к реке Ушаковке и не вернулась. Спасатели и добровольцы искали её больше недели.

«Группа спасателей прочёсывала лесной массив, куда предположительно направилась женщина. К поискам привлекались и водолазы, обследовали русло Ушаковки, но результата поиски не дали. Поиски продолжили волонтёры», — рассказал Андрей Кармаданов, руководитель поисково-спасательных работ пожарно-спасательной службы Иркутской области.

В отделение дежурной пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что женщина найдена в кустарнике вблизи болота, в полутора километрах от садоводства. Прибывшие на место спасатели переместили пострадавшую на носилках до дачного посёлка, где их ждал автомобиль скорой помощи. Женщина была сильно обезвожена, в тяжёлом состоянии, но жива.

Напомним, что в июне 2017 года подросток в Иркутской области ушёл купаться и на трое суток потерялся в тайге.