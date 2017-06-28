Противники мусорной концессии вышли на митинг в центре Новосибирска

Сотни жителей Новосибирской области собрались на митинг против строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) и полигона бытовых отходов «Раздольное» в районе памятника природы «Долина реки Издревой», передаёт корреспондент Сиб.фм 28 июня с места событий.

28 июня в 18:00 в Первомайском сквере вышли на митинг жители Новосибирска, требуя пересмотра места под МСК «Раздольное». Участники скандируют: «Нет мусорной афере!» Всего собралось более 300 человек.

Они требуют изменить место строительства, расторгнуть концессионное соглашение, внедрить систему раздельного сбора мусора. А также проводить общественные слушания при строительстве мусорных полигонов. Мероприятие было заявлено на тысячу человек.

«Дело в том, что наши просьбы и требования не услышаны ни разу. Ни в изменениях (концессии — прим Сиб.фм) и нигде, мы всегда говорим о том, чтобы данный полигон не располагался в этом месте, потому что и природа, и люди здесь пострадают, — рассказала корреспонденту Сиб.фм участник инициативной группы „Поможем реке Издревая“ Юлия Колеватова. — Не слышит нас правительство. И то, что была сессия депутатов, которые проголосовали единогласно за смену места, тоже никак не повлияло, поэтому мы вышли на митинг».

Организаторы митинга планируют отправить резолюцию митинга президенту России Владимиру Путину и министру природных ресурсов и экологии РФ.

«Я считаю, что концессия не отвечает интересам области и города. Это достаточно дорогое и неэффективное „удовольствие“, потому что это имитация мусоропереработки, а по факту организация огромных свалок будущим монополистом на чрезвычайно длительное время. Предполагаемые экологические последствия у договора достаточно плачевные, — рассказала корреспонденту Сиб.фм член партий „Зелёная Россия“ и регионального бюро „Яблоко“ Наталья Чубыкина. — По финансам, это просто обдирание области, причём, по-моему, немножко с мошенническими схемами. Чрезвычайно завышено количество мусора и оно возрастает, хотя оно должно было бы снижаться за счёт того, что применяются эффективные способы переработки. Подписание концессии ставит крест на развитии мусоропереработки. Моё отношении к этому сугубо отрицательное, и я считаю, что концессия должна быть расторгнута и, соответственно, это всё надо начинать заново и по-другому».

Организаторы митинга отмечают, что мероприятие проводится без ассоциаций с конкретными политическими партиями и течениями. Организаторы митинга — это экологи, эксперты, горожане: беспартийные люди и представители разных партий.

«Отмечу, что это не штаб Навального поддерживает митинг против мусорной концессии, а лично я. Проблема мусорной концессии прежде всего в том, что те суммы, которые там выделяются и проводятся, они вдвое больше, чем в соседних областях. Наш опыт говорит о том, что когда мы видим какие-то суммы в два раза больше на ровном месте, то здесь наверняка есть какая-то коррупция, особенно когда чиновники начинают прятать глаза в стол и срочно вносить какие-то правки под давлением общественности, — рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко. — Второй момент более экологический. Я конечно не эксперт, но место строительства выбрано совершенно неудачно и получить мусорные сточные воды в питьевой воде — это плохая идея. И, конечно, недопустимо совершенно для власти такое обращение с нашими деньгами и такое пренебрежение обществом, когда тихонечко где-то подписали, а потом общественность видит уже результат».

Напомним, что в апреле 2017 года сотни жителей Новосибирска вышли на митинг против мусорного полигона. В мае правительство Новосибирской области изменило условия мусорной концессии.