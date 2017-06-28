Сибирские учёные вывели крыс с шизофренией

Исследователи из Института цитологии и генетики СО РАН вывели линию крыс с поведением присущим больным с шизофренией, узнал 28 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения в издании СО РАН «Наука в Сибири».

Сибирские генетики селекционными методами получили крыс с приступами шизофренической кататонии и невротического беспокойства. Результаты исследований помогут выяснить, какие биохимические и гормональные изменения характерны для шизофрении.

«Чтобы изучить фазу каталепсии на человеке, нужно его ввести в это состояние, либо подождать, пока он туда войдёт, что, в общем-то, недоступно для медиков. У крыс нашей каталептической селекционной линии фазу застывания можно вызвать по желанию и исследовать всевозможные биохимические, гормональные показатели, которые её сопровождают», — описывает достоинства модели учёный-генетик Дмитрий Клочков.

Учёные и медики не могут перенести результаты исследования, полученные на животных, напрямую на человека, однако они позволят лучше понимать течение болезни и предполагать, что будет происходить с пациентом.

Результаты изучения выведенной генетиками «кататонической» линии крыс уже применяют на практике в Новосибирской психиатрической клинике и в учебных курсах Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова в Санкт-Петербурге.

Напомним, 23 июня учёные НГУ опубликовали результаты исследования эффективности популярного антибиотика в борьбе против старения.