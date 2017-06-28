 

Сибирские учёные вывели крыс с шизофренией

 28 июня, 07:58
подходящие темы
Сибирские учёные вывели крыс с шизофренией
Фото с сайта www.sbras.info

Исследователи из Института цитологии и генетики СО РАН вывели линию крыс с поведением присущим больным с шизофренией, узнал 28 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения в издании СО РАН «Наука в Сибири».

Сибирские генетики селекционными методами получили крыс с приступами шизофренической кататонии и невротического беспокойства. Результаты исследований помогут выяснить, какие биохимические и гормональные изменения характерны для шизофрении.

«Чтобы изучить фазу каталепсии на человеке, нужно его ввести в это состояние, либо подождать, пока он туда войдёт, что, в общем-то, недоступно для медиков. У крыс нашей каталептической селекционной линии фазу застывания можно вызвать по желанию и исследовать всевозможные биохимические, гормональные показатели, которые её сопровождают», — описывает достоинства модели учёный-генетик Дмитрий Клочков.

Учёные и медики не могут перенести результаты исследования, полученные на животных, напрямую на человека, однако они позволят лучше понимать течение болезни и предполагать, что будет происходить с пациентом.

Результаты изучения выведенной генетиками «кататонической» линии крыс уже применяют на практике в Новосибирской психиатрической клинике и в учебных курсах Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова в Санкт-Петербурге.

Напомним, 23 июня учёные НГУ опубликовали результаты исследования эффективности популярного антибиотика в борьбе против старения.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Осмелевший заместитель

 21 июня, 02:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 14 июня, 12:58 • репортаж

Игра в одно кусание

«Жалко животных», «замученные детские игрушки», «ноги моей не будет в этой пыточной для зверей». Поход по контактным зоопаркам Новосибирска без детей.
 12 июня, 07:00 • интервью

На дне открытых дверей я пугаю абитуриентов

Декан экономического факультета НГУ — о полном штиле среди сотрудников, выбор пути во время перестройки и пессимизме по поводу образования.
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
присоединяйтесь!
    