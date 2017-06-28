Сотрудница налоговой раскаялась в краже более 2,5 млн рублей в Бурятии

Преступники обогатились за счёт налоговых выплат по поддельным документам — работница налоговой службы пошла на сотрудничество со следствием и получила условное наказание, узнал 28 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Республики Бурятии.

Свыше 2,5 млн рублей похитили участники преступной группировки с ноября 2014 года по июнь 2015 года, разработав схему обмана налоговой службы в Улан-Удэ.

Сотрудница Межрегиональной инспекции № 2 ФНС России по Республике Бурятия пособничала преступникам, проводя поддельные документы о наличии у них оснований для получения налоговых вычетов.

Железнодорожный районный судом Улан-Удэ признал её виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Обвиняемая ещё в начале следствия признала свою вину и изобличила своих подельников. Суд принял это во внимание при назначении наказания — женщина получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Напомним, в апреле следователи завершили расследование уголовного дела в отношении налогового инспектора, которая обвиняется в получении взятки в 1,5 млн рублей в Кузбассе.