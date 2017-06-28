 

Суд Новосибирской области заставил больных туберкулёзом лечиться

 28 июня, 16:43
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Суд Новосибирской области заставил больных туберкулёзом лечиться
Фото с сайта privetsochi.ru

Суд в Чулымском районе Новосибирской области вынес решение об обязательном лечении больных туберкулёзом двух местных жителей, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июня из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.

Прокуратура Чулымского района Новосибирской области провела проверку и выяснила, что два жителя села Ужаниха состоят на учёте в районной больнице из-за заболевания туберкулёзом. Их неоднократно приглашали к врачу, но они игнорировали рекомендации сотрудников медицинского учреждения. Пациенты не посещали фтизиатра, отказывались от амбулаторного обследования и лечения туберкулёза.

По сообщению прокуратуры, носители заболевания, уклоняясь от обследования и лечения туберкулёзного заболевания, поставили под угрозу своё здоровье и окружающих.

«Для обеспечения конституционных прав граждан на охрану жизни и здоровья, в целях предупреждения распространения инфекционного заболевания, исполняющий обязаности прокурора Чулымского района на основании части 1 статьи 39 КАС РФ в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с административными исковыми заявлениями о госпитализации в туберкулёзное отделение Чулымской центральной районной больницы двух лиц, страдающих заразными формами туберкулёза, для обязательного обследования и лечения, возложив при этом на ответчиков обязанность по соблюдению режима медицинского учреждения», — говорится в сообщении.

Чулымский районный суд удовлетворил требования прокурора, решения суда исполнены.

Напомним,что в марте 2017 года жители новосибирского общежития пожаловались на больного туберкулёзом соседа.

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