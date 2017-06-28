 

Управляющая компания незаконно увеличила счета за ЖКХ в Новосибирске

 28 июня, 19:04
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Управляющая компания незаконно увеличила счета за ЖКХ в Новосибирске
фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура в связи с обращением одного из жителей дома на улице Давыдова, 1/1 в Новосибирске проверила исполнение жилищного законодательства в ООО УК «Кедр», узнал 28 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Проверка выявила, что с января 2017 на общедомовые нужды горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии производились начисления жильцам многоквартирного дома с превышением допустимых значений. Это повлекло завышение начисленных сумм за коммунальные услуги по 108 лицевым счетам.

К тому же, на момент заключения договора управления домом отсутствовал технический паспорт. Его восстановление выполнили за счет денежных средств, начисленных собственникам по услуге «Текущий ремонт». Это решение незаконно, так как было принято без согласия общего собрания собственников.

Прокурор обязал устранить нарушение закона. Требования были устранены: компания произвела перерасчет 108 собственникам на указанные общедомовые нужды на сумму свыше 27 тысяч рублей. Так же, на счет дома возвращена незаконно списанная сумма в размере более 25 тысяч рублей за восстановление технического паспорта.

Бухгалтера управляющей компании привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Напомним, что по итогам 2015 года задолженность населения за услуги ЖКХ в Новосибирской области выросла на 15 % и достигла 4 млрд рублей.

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