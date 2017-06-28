Вице-губернатор Кемеровской области отстранён от должности из-за драки с соседями

В администрации Кемеровской области началась проверка после появления видеозаписи, на которой соседи вице-губернатора Сергея Карпунькина обвиняют его в побоях, чиновник отстранен от должности, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июня из сообщения «ТАСС».

Информационно агенство со ссылкой на пресс-службу областной администрации сообщает о том, что Сергей Карпуньким отстранён от должности.

«РЕН ТВ» сообщал о том, что жители одного из посёлков в Кемеровской области рассказали телеканалу о нападении начальника департамента промышленности Кемеровской области, вице-губернатора Сергея Карпунькина на соседей, которые сделали ему замечание по поводу громкой музыки. Также по словам обвинителей, в нападении принимали участие супруга чиновника и компания, которая отдыхала на его дачном участке. Одна из пострадавших рассказала, что инцидент произошел в ночь на 25 июня.

По её словам, компания Сергея Карпунькина приехала на участок и включила громкую музыку. Соседи попросили их сделать музыку потише.

«Когда попытались объяснить, что время уже достаточно много, люди уже отдыхают, на что нас, мягко говоря, послали. Когда попытались сказать, что так себя вести нельзя, соседка Карпунькина (жена Сергея Карпунькина) накинулась на меня, сбила меня с ног. Я, естественно, этого никак не ожидала. Она запрыгнула на меня сверху и начала наносить удары руками, пинала, — рассказала женщина. — Я пыталась столкнуть ее с себя. В результате встать у меня не получилось, потому что удары ногами наносились постоянно. Я начала кричать, на крики прибежала дочь. В это время я вижу, что моя дочь, Полина, падает от удара в голову, который ей нанес Карпунькин. Боковым зрением я вижу, что в то же время мой отец был свален на землю, он лежал на боку. Сосед, Сергей, и, видимо, гости там были, просто его пинают, он закрывал лицо руками. Видимо, в это время ему сломали руку».

По сообщению телеканала, женщине удалось вырваться. Когда она вернулась, увидела, что Сергей Карпунькин продолжает избивать её отца и выкрикивать угрозы. Издание сообщает, что отец вышел в тот вечер на крики и шум, которые были слышны с соседнего участка. Он подтверждает рассказ женщины. После нападения у него сломана рука. О нападении чиновника рассказывает и дочь женщины, Полина. При этом, по ее словам, пьяный дебош со стороны соседей произошел не первый раз. Также слова пострадавших подтвердила телеканалу еще одна местная жительница.

«Потом уже стали отходить ко сну, музыка стала все громче и громче. Наверное, в 23 с копейками случился крик. Прибежала Полина и говорит, что бьют маму. Я прибежала и увидела такую картину: была потасовка, — рассказала она. — Лариса верхом сидела на Лене, стали их растаскивать оттаскивать, деда толкали, Полине прилетело. Никто ни на какие замечания не реагировал. Лариса все время выкрикивала угрозы в адрес семьи, мол, вы там застрахуйтесь, вам не жить, если меня снимут с работы, и вам мало не покажется».

Напомним, что в августе 2013 года инспекторы ДПС в Новосибирске поймали пьяного с документами крупного областного чиновника.