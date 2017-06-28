Заражённый энцефалитом «весёлый молочник» с Алтая записал видеообращение из больницы

Известный в интернете как «весёлый молочник» американский фермер Джастас Уолкер, проживающий на Алтае, записал видеообращение к своим подписчикам после госпитализации в связи с укусом клеща и рассказал, что врачи обещают ему полное выздоровление от энцефалита, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июня из видео, размещённого на канале Уолкера на портале YouTube.

По словам фермера, он находится в барнаульской краевой больнице в отделении неврологии. Диагноз «энцефалит» был поставлен ему после того, как в мае его укусили сразу несколько клещей, когда он скакал на коне по лесу. Уолкер отметил, что после укусов у него начала кружиться голова, появилась тошнота. Анализы крови подтвердили заражение энцефалитом, врачи приняли решение госпитализировать его и провели курс профилактики вируса.

«Вроде как основные симптомы прошли. Есть ещё какая-то такая слабость. Врач говорит, что нужно ещё недельку полежать, проколоться и что всё будет хорошо. Поэтому верю им на слово: они вроде знают, что говорят. Дай бог. Что дальше? Надеюсь, что через неделю выпишусь, там у меня будет такой лёгкий режим, что нельзя много нагружаться, ещё что-то», — рассказал в видеообращении Уолкер.

Он также добавил, что медики обещают ему полное выздоровление от болезни. В конце видео фермер посетовал на такую опасность сельской жизни, как энцклещи.

«Не всё так сладко в этой фермерской жизни. Бывают ещё и клещи на этой господней земле», — констатировал американец.

Напомним, о том, что Уолкер оказался заражён энцефалитом, в социальной сети «ВКонтакте» сообщила его жена Ребекка, которая призвала подписчиков фермера молиться о его здоровье.