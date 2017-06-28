Жители Новосибирска выйдут в центр города на митинг против мусорной концессии

Митинг за расторжение концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для твёрдых отходов «Раздольное» под Новосибирском пройдёт в Первомайском сквере 28 июня — мероприятие заявлено на тысячу человек, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июня и сообщения организаторов.

По информации организаторов, участники митинга будут требовать отмену мусорной концессии и перенос земельного участка, выделенного под полигон возле реки Издревая.

«Соглашение было заключено без открытого общественного обсуждения, без согласования с депутатским корпусом и несмотря на мнение прокурора Новосибирской области о нарушении процедуры заключения соглашения», — говорится в сообщении.

Мероприятие заявлено на тысячу человек. По мнению организаторов, перед принятием решений должны быть оценены существующие современные технологии мусоропереработки, предложения разных инвесторов, работающих на рынке, а также рассмотрены варианты площадок для размещения мусорных полигонов.

«Дело в том, что наши просьбы и требования не услышаны ни разу, ни в изменениях (концессии — прим Сиб.фм), нигде, мы всегда говорим о том, чтобы полигон не располагался в данном месте, потому что это нанесёт непоправимый вред людям и природе», — рассказала корреспонденту Сиб.фм участник инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова.

Напомним, что в апреле 2017 года сотни жителей Новосибирска вышли на митинг против мусорного полигона. В мае правительство Новосибирской области изменило условия мусорной концессии.