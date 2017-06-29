 

Британская телекомпания ВВС сняла сюжет о пенсионерке-богине хромакея из Хакасии

 29 июня, 07:34
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Британская телекомпания ВВС сняла сюжет о пенсионерке-богине хромакея из Хакасии
Иллюстрация из архива Сиб.фм

Видеоблогера из Хакасии показали по ВВС — пенсионерка Татьяна Субботина самостоятельно занимается монтажом и ведёт свой канал на видеохостинге YouTube, узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «Юг Сибири».

Международный телеканал ВВС снял сюжет о видеоблогерше-пенсионерке, которая даёт уроки хромакея на своём YouTube-канале. До этого она прославилась на российском телевидении.

Бывшая жительница Хакасии, ныне живущая в Санкт-Петербурге, снимает видео и при помощи технологии хромакей монтирует наивные ролики о своих приключениях. На видео она летает на ковре-самолёте, гуляет по другим планетам и плавает в море с китами.

Журналисты ВВС назвали Татьяну Субботину «королевой зелёного экрана» и похвалили её за необычное увлечение, не характерное для людей её возраста.

У видеоблога пенсионерки на данный момент 29 880 подписчиков, в своих роликах женщина часто рассказывает анекдоты про армянское радио, а также делится лайфхаками.

Напомним, в мае пенсионерка из Новосибирской области заработала десятки тысяч рублей на Minecraft и World of Tanks.

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