Четверо новосибирских грабителей добыли за девять месяцев 26 тысяч рублей

Перед судом предстанут четверо молодых людей, обвиняемых в вооруженных нападениях на магазины и автозаправочные станции в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 29 июня из сообщения пресс-службы регионального МВД.

Главный обвиняемый, 27-летний гражданин Республики Узбекистан Алишер Ахмаджонов, еще в марте 2014 года изготовил при помощи ножовки по металлу обрез из охотничьего ружья. В 2016 году, в состоянии алкогольного опьянения, он совершил два разбойных нападения на автозаправочную станцию и ломбард.

После этих нападений Ахмаджонов собрал банду, в состав которой вошли Дмитрий Антропов и Антон Ларцев. Преступникам также помогала сожительница Ахмаджонова Александра Савина.

Злоумышленники совершили нападение на магазин «Ярче» в январе 2017 года, а в феврале были задержаны при подготовке к очередному нападению на автозаправочную станцию. Антропов почти месяц неофициально подрабатывал автозаправщиком на АЗС, чтобы собрать нужную информацию, полученные данные он передавал Ахмаджонову.

Обвиняемым удалось похитить денежных средств на сумму 26 тысяч рублей. От действий молодых людей пострадало шесть человек. Ахмаджонов, Антропов и Ларцев вину признали частично, в их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении Савиной, которая признала вину в полной мере, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.

Напомним, что в декабре у вора из Петровска-Забайкальского украли 22 ворованных телефона.