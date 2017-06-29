 

Глава новосибирского штаба Навального пойдёт на выборы в депутаты заксобрания

 29 июня, 16:16
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Глава новосибирского штаба Навального пойдёт на выборы в депутаты заксобрания
Фото с соцсети «ВКонтакте»

Глава новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко подал в избирательную комиссии документы для участия в выборах депутата Законодательного собрания по округу номер № 21 в Заельцовском районе, рассказал корреспонденту Сиб.фм Сергей Бойко.

Сергей Бойко будет баллотироваться в депутаты заксобрания как самовыдвиженец. Для этого ему нужно будет до 18 июля собрать около двух тысяч подписей.

«Опыт моего участия в выборах 2015 года говорит, что полностью собранные подписи, даже если они чистые и честные, не гарантируют регистрацию. Но мы уверены, что сможем создать такое политическое давление, чтобы зарегистрироваться, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Сергей Бойко. — К сожалению, сегодня нет ни одной официально зарегистрированной партии, которую бы я считал уместной, чтобы от неё выдвигаться».

Также на выборах по округу номер № 21 будет баллотироваться в законодательное собрание от партии «Единая Россия» бизнесмен Александр Бойко.

Напомним, что в апреле 2017 года руководитель крупной новосибирской строительной компании Майис Мамедов покинул пост председателя комитета заксобрания по строительству, чтобы больше внимания уделять своему бизнесу.

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