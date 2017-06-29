Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко, рассказал парламентарий корреспонденту Сиб.фм 29 июня.

Депутат от КПРФ Вадим Агеенко предложил новосибирскому губернатору Владимиру Городецкому уйти в отставку во время обсуждения на сессии регионального заксобрания вопроса об аренде на 49 лет 258 гектаров леса в Тогучинском и Болотнинском районах.

«Это больше иронично-эмоциональное высказывание, потому что выступление смотрелось не серьёзно, когда губернатор говорит: „Я тут не знал, тут до меня не дошло“, и его первый заместитель Знатков говорит: „И мимо меня всё прошло“, — объяснил корреспонденту Сиб.фм Вадим Агеенко. — Тогда просто возникает вопрос: а как вы управляете? Если вы не управляете своим правительством, своими замами, значит нужно уходить, значит, вы не умеете управлять».

Договор об аренде леса, находящегося в федеральной собственности, был заключён с «Тогучинским лесопромышленным комбинатом» без обсуждения на региональном инвестиционном совете.

«Руководитель такого уровня <губернатор> конечно должен некоторые вещи контролировать, особенно такие крупные, которые простираются за срок его полномочий, — говорит Вадим Агеенко. — Ему два года остаётся <до выборов>, а контракт на 49 лет. Это уже политика».

Владимир Городецкий заявил в ходе сессии, что договор аренды с «Тогучинским лесопромышленным комбинатом» расторгнут, губернатор обратился в правоохранительные органы для проведения проверки.

Василий Пронькин из-за скандального договора аренды лишился должности заместителя губернатора, но остался министром сельского хозяйства. Депутаты сочли его наказание достаточным, а в отношении главы лесного департамента Вячеслава Дубовицкого приняли обращение к Городецкому.

«Мы предлагаем уволить Вячеслава Дубовицкого, мы получили 47 голосов депутатов, при том, что для обращения было достаточно 38, — сказал Агеенко. — Дубовицкий свою вину не отрицает, он всё взял на себя, признал нарушение регламента, что ни первому заместителю губернатора, ни губернатору не занёс договор».

Напомним, что 21 марта губернатор Городецкий прокомментировал требования о своей отставке, появившихся из-за повышения коммунальных тарифов на 15 %.