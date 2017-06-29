Лобовое столкновение двух большегрузов унесло жизни трёх человек в Кемеровской области

На 28-м километре трассы Кузбасс — Алтай произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков, погибли оба водителя и один пассажир, узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте».

29 июня в 09:00 два грузовых автомобиля Hino Ranger и DAF столкнулись на 28 километре трассы Кузбасс — Алтай в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.

На месте работали спасатели пожарно-спасательной части Ленинск-Кузнецкого гарнизона. В общей сложности привлекли пять человек и одну единицу техники.

Грузовики столкнулись лоб в лоб недалеко от села Подгорное. Один из большегрузов выехал на встречную полосу по неустановленным причинам. В результате ДТП погибли оба водителя грузовиков и один пассажир Hino, пишет группа «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас сотрудники полиции восстанавливают картину развернувшихся на трассе событий и выясняют причины аварии.

В группе «Barnaul 22» сообщается, что свидетель происшествия заметил на машинах логотипы алтайских фирм «Мария-Ра» и «Белый Замок».

Напомним, в конце мая федеральную трассу в Новосибирской области перекрыли из-за горящей фуры.