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 29 июня, 16:09
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Начало июля будет отмечено похолоданием и градом в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

В Новосибирскую область придёт похолодание, синоптики не исключают выпадения обильных осадков с градом, сообщил корреспонденту Сиб.фм 29 июня пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В Новосибирской области наблюдается тенденция на понижение температуры, не исключены осадки в виде града.

«В ближайшие дни ожидается активизация циклонической деятельности, развитие кучевой дождевой облачности. По области ожидаются грозовые ливни разной интенсивности, порывистые ветры со скоростью до 15 метров в секунду», — сообщил Ренад Ягудин.

30 июня температура будет держаться в пределах +25 °С...+31 °С, а на 1 июля уже ожидается понижение температуры до +19 °С...+24 °С. Однако по юго-востоку области всё ещё будет сохраняться температура воздуха в пределах +30 °С.

2 июля температура воздуха будет находиться в пределах +17 °С...+22 °С, по юго-востоку области — до +27 °С.

Напомним, в конце июня синоптики зафиксировали рекордное количество осадков в Новосибирской области и на Алтае.

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