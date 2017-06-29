 

Новосибирская областная библиотека получила грант от фонда миллиардера Прохорова

 29 июня, 12:09
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Новосибирская областная библиотека получила грант от фонда миллиардера Прохорова
Фото с сайта www.vseon.com

Проекты четырёх библиотек Новосибирской области получили гранты от благотворительного фонда миллиардера Михаила Прохорова, в том числе Новосибирская государственная областная научная библиотека, узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Фонда Михаила Прохорова.

Объявлены результаты открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании», четыре новосибирские библиотеки вошли в список победителей.

Фонд Михаила Прохорова поддержал проект Новосибирской государственной областной научной библиотеки под названием «Проектная мастерская: синтез наук». Руководителем проекта выступила Анастасия Михайлова.

Грантовой поддержкой были отмечены ещё три библиотеки Новосибирской области. Новосибирская областная юношеская библиотека победила с проектом «Центр графической культуры» под руководством Никиты Галкина. Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих выступила с проектом Юлии Львутиной «Резиденты доступного мира» и также получила грант от Прохорова. Четвёртый грант благотворительного фонда достался Искитимской централизованной библиотечной системе за проект Светланы Верзаковой «Это наше Суждение».

Новосибирск на этом конкурсе стал вторым в Сибири по числу грантов. Больше всего побед одержал Красноярский край: двадцать краевых библиотек получат поддержку благотворительного фонда российского миллиардера.

Как сообщают организаторы, для участия в конкурсе поступило 443 заявки, были допущены 328 заявок. В результате был определён 71 победитель. Общий фонд конкурса составил 17 млн рублей, суммы грантов — от 300 до 800 тысяч рублей.

Напомним, в июне мэрия Новосибирска выделила грант на поэтическую фотовыставку.

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