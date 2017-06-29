 

Организаторы государственных праздников в Новосибирской области обошли врачей по зарплате

 29 июня, 17:24
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Организаторы государственных праздников в Новосибирской области обошли врачей по зарплате
Фото с сайта bolshoynsk.ru

Работники бюджетной сферы в сфере искусства и организации развлечений стали получать в среднем по 32,7 тысячи рублей, меньше всего из бюджетников получают работники детских садов — по 19,7 тысячи рублей, узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения «Новосибирскстата».

Средняя зарплата бюджетников в Новосибирской области выросла за год на 1 147 рублей и составила 28 694 рубля, по данным за первый квартал 2017 года. Из всех бюджетных сфер снизились только зарплаты работников в сфере строительства на 5,7 % и составили 26 197 рублей.

Специалисты в области искусства и организации развлечений стали самыми высокооплачиваемыми бюджетниками социальной сферы. На втором месте — работники сферы здравоохранения со средней зарплатой в 27 834 рубля. Специалисты в области спорта, досуга и развлечений получают по 24 283 рубля, учителя и преподаватели — по 24 590 рублей.

Самая низкая средняя зарплата в бюджетной сфере — у работников детских садов.

Одни из самых высокооплачиваемых работников — работники силовых структур, военные (34 275 рублей), учёные-исследователи и инженеры-разработчики (35 800 рублей), представители экономического сектора «транспортировка и хранение» (31 036 рублей).

Напомним, аналитики сообщили, каким работникам повысили зарплату в Новосибирске.

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