 

Отец забыл младенца в раскалённой машине в Томске

 29 июня, 11:22
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Отец забыл младенца в раскалённой машине в Томске
фото с сайта globallookpress.com

Жители Томска разбили окно автомобиля, чтобы вытащить кричащего от жары младенца — на забывчивого отца заведено уголовное дело, узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Томской области.

Закрытую машину с кричащим младенцем внутри заметили жители Томска, ребёнка спасли, а на родителя сотрудники полиции завели уголовное дело.

26 июня днём на стоянке одного из торговых центров прохожие увидели, что в машине, оставленной на солнечной стороне в жаркую погоду, плачет младенец. Ребёнок выглядел на 8-9 месяцев и был красным и мокрым от жары. Он ползал по переднему сидению автомобиля и сильно кричал.

Обеспокоенные люди пытались разыскать родителей ребёнка. Когда стало ясно, что поиски ни к чему не приведут, один из очевидцев событий разбил стекло и вытащил ребёнка на воздух. Младенца отнесли в торговый центр и напоили водой.

Через некоторое время появился рассерженный отец, он забрал младенца, снова кинул на переднее сиденье автомобиля и скрылся.

Следственный комитет начал проверку по этому факту. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Помимо опроса свидетелей, СК проведёт судебную медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, не был ли причинён вред здоровью ребёнка.

Напомним, в начале июня двухлетний ребёнок в Новосибирске упал с седьмого этажа и выжил.

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