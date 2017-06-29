Полиция в Забайкалье задержала подозреваемых в краже денег с помощью компьютерного вируса

В Забайкальском крае полицейские задержали подозреваемых в краже десятков миллионов рублей с банковских карт при помощи компьютерного вируса — пострадавших может быть более тысячи, узнал корреспондент Сиб.фм 29 июня из сообщения регионального управления МВД.

В Забайкалье сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в хищении денег с банковских счетов с помощью вредоносной программы.

В течение полутора лет четверо жителей Читы в возрасте от 24 до 30 лет распространяли вирус для устройств, работающих на базе Android. Сведения, полученные с помощью вируса, злоумышленники передавали на специально созданные интернет-ресурсы. С них через онлайн-сервисы самообслуживания клиентов банка злоумышленники похищали деньги людей, живущих на территории России. Уведомления о списании блокировались программой. Об ограблении потерпевшие узнавали спустя длительное время при личном обращении в банк.

Следователи возбудили дела по части 4 статьи 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации»), части 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и части 2 статьи 273 («Создание, распространение или использование компьютерных программ») УК РФ. Полиция ищет потерпевших. Четверо подозреваемых заключены под стражу.

«У сотрудников правоохранительных органов имеются основания полагать, что их [пострадавших — прим. Сиб.фм] более тысячи. По предварительной информации, суммы похищенных денежных средств исчисляются десятками миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, что в январе 2017 года новосибирскому хакеру вынесли приговор за вирусные атаки на интернет-ресурсы СО РАН.