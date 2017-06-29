Красноярский поставщик леса в Афганистан оштрафован на 21 млн рублей за отсутствие выручки

Красноярская фирма, поставившая партию пиломатериалов в Афганистан, оштрафована на 21 млн рублей за нарушение валютного законодательства — компания не обеспечила наличия на своих счетах выручки за проданный товар, узнал корреспондент Сиб.фм 29 июня из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокурорской проверкой установлено, что поставка древесины в рамках внешнеэкономического контракта происходила в 2016 году. Сумма контракта составила более 28 млн рублей. Российское законодательство предусматривает обязанность экспортёров по итогам таких сделок гарантировать наличие валютной выручки на своих счетах в установленный срок. Однако красноярская компания денег, полученных от контрагента, на свои счета не переводила.

По постановлению транспортной прокуратуры фирма была привлечена к ответственности по части 4 статьи 15.25 КоАП РФ «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ». Ей был назначен штраф в 21 млн рублей, материалы прокурорской проверки направлены в таможенные органы для решения вопроса об уголовном преследовании организаторов незаконной схемы.

Напомним, в марте новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам.