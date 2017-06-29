 

Прогнозы космической погоды станут точнее благодаря новому телескопу в Иркутской области

 29 июня, 13:18
подходящие темы
Прогнозы космической погоды станут точнее благодаря новому телескопу в Иркутской области
Фото с сайта www.isc.irk.ru

На Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН в Иркутской области успешно завершился монтаж нового солнечного синоптического телескопа, узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Иркутского научного центра СО РАН.

Специалисты Ленинградского оптико-механического объединения имени В. И. Ленина (АО «ЛОМО») и сотрудники Института солнечно-земной физики СО РАН установили солнечный синоптический телескоп для точного прогноза космической погоды.

«Новый инструмент является первым в системе геофизического мониторинга, создаваемой для исследований процессов в солнечной атмосфере и межпланетной среде и прогноза космической погоды», — сообщает источник.

С помощью телескопа сотрудники астрофизической обсерватории будут проводить мониторинг магнитных полей Солнца, а также перемещений плазмы и структуры внешней оболочки светила.

Напомним, в мае новосибирский астрофотограф сделал снимок сверхновой звезды.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 июня, 07:00 • интервью

На дне открытых дверей я пугаю абитуриентов

Декан экономического факультета НГУ — о полном штиле среди сотрудников, выбор пути во время перестройки и пессимизме по поводу образования.
 31 мая, 13:55 • интервью

Perversigas! La lingvo de perforto gramatiko

Лингвист Александр Пиперски — о том, почему создатели искусственных языков для сериалов владеют ими хуже, чем фанаты, и что считать нормой в мессенджерах.
 18 мая, 10:05 • интервью

Три взгляда в послезавтра: страхи и надежды

Конференция TEDx, которая открывается 20 мая в Новосибирске, посвящена человеку будущего. Корреспондент Сиб.фм поговорил о людях будущего с православным священником, специалистом в области big data и AI и биологом-эрудитом.
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
присоединяйтесь!
    