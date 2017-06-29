Прогнозы космической погоды станут точнее благодаря новому телескопу в Иркутской области

На Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН в Иркутской области успешно завершился монтаж нового солнечного синоптического телескопа, узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Иркутского научного центра СО РАН.

Специалисты Ленинградского оптико-механического объединения имени В. И. Ленина (АО «ЛОМО») и сотрудники Института солнечно-земной физики СО РАН установили солнечный синоптический телескоп для точного прогноза космической погоды.

«Новый инструмент является первым в системе геофизического мониторинга, создаваемой для исследований процессов в солнечной атмосфере и межпланетной среде и прогноза космической погоды», — сообщает источник.

С помощью телескопа сотрудники астрофизической обсерватории будут проводить мониторинг магнитных полей Солнца, а также перемещений плазмы и структуры внешней оболочки светила.

Напомним, в мае новосибирский астрофотограф сделал снимок сверхновой звезды.