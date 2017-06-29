 

Самый большой в России агроиндустриальный парк появится под Новосибирском

 29 июня, 07:05
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Самый большой в России агроиндустриальный парк появится под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

Агентство инвестиционного развития(АИР) Новосибирской области и компания «Заречное» подписали соглашение о создании первого в регионе агроиндустриального парка «Искитимский» площадью 5,5 тысячи гектаров, узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения «ТАСС».

«Мы хотим, чтобы парк стал полигоном инноваций, объединил в себе научные разработки в области сельского хозяйства... Инвестиции на 2017-2018 годы на развитие инфраструктуры составят около 1 млрд рублей, их вложит ГК „Экополис“», — сказал председатель совета директоров Андрей Серпенинов.

В планах парка внедрение разработок в области агротехнологий. Сейчас в парке есть два резидента — Новосибирский селекционно-племенной центр и компания «Агровеста», которая занимается производством сырьевых кормов. Набор новых резидентов планируется в 2018 году.

По словам генерального директора АИР Александра Зырянова, парк позволит предложить резидентам широкий перечень площадок. Для создания парка не потребуются государственные инвестиции. Однако, проект будет участвовать в программах господдержки.

Парк разместится в городе Искитиме Новосибирской области. Он будут сотрудничать с предприятиями в сферах сельского хозяйства, пищевой переработки, биотехнологий и легкой промышленности, ориентированной на природное волокно.

Напомним, что 5 февраля 2016 года эксперты отметили, что парк находится в ситуации «выживания» и предложили концепцию его развития.

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