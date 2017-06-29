 

Шёлковый путь китайской научной экспансии пройдёт через Томск

 29 июня, 16:32
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Шёлковый путь китайской научной экспансии пройдёт через Томск
Фото с сайта пресс-службы ТПУ

Томский политехнический университет наладил технологический обмен с Китайской академией наук в рамках масштабного экономического проекта КНР по созданию нового «великого шёлкового пути», узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТПУ.

Томский политехнический университет вошёл в китайский экономический проект «Один пояс — один путь». Ректор ТПУ Пётр Чубик и президент Китайской академии наук и развития технологий (CASTED) Ху Чжицзинь подписали меморандум о намерениях сотрудничества 29 июля.

Уже 15 лет томские политехники и китайские компании реализуют совместные проекты, такие как поставки бетатронов для новейших систем досмотра. Нынешний документ закрепляет сотрудничество в пяти основных сферах: научные исследования, образовательные программы, академические обмены, обмен информацией и проведение совместных мероприятий — конференций, симпозиумов, конгрессов и так далее.

«Мы рассчитываем на поддержку Академии в том, чтобы стать одним из трансграничных мозговых центров в рамках реализации инициативы «Один пояс — один путь», — сообщил ректор ТПУ Пётр Чубик.

Глобальный экономический проект КНР «Один пояс — один путь» предполагает создание нового Великого шёлкового пути и Морского шёлкового пути, с созданием скоростных железных дорог, автобанов, инфраструктуры, сервисных служб, предприятий. Руководство Томского политехнического университета намерено сделать вуз мозговым центром для оценки социально-экономических последствий создания нового шёлкового пути. Ректор ТПУ призвал привлечь все силы академической науки Томска к проекту.

Напомним,Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор будет работать со 2 по 20 июля 2017 года на площадке Омского государственного педагогического университета. Его резидентами станут предприниматели России и Китая в возрасте от 18 до 35 лет.

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