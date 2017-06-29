 

Сибирские театры присоединились к акции в поддержку «Седьмой студии»

 29 июня, 14:24
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Сибирские театры присоединились к акции в поддержку «Седьмой студии»
Алексей Малобродский, фото с сайта globallookpress.com

Театры и представители творческих профессий Сибири поддержали акцию солидарности с арестованным бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским и другими фигурантами дела, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений пресс-служб театров 29 июня.

Участие в акции подтвердили Красноярский театр юного зрителя, Омский драматический театр, Новосибирский академический драматический театр «Красный факел», а также режиссёры Городского драматического театра «Поиск» из Лесосибирска Олег Ермолаев и драматического театра города Шарыпово Красноярского края Снежанна Лобастова.

«В этой ситуации естественной является реакция театрального сообщества, которое требует от расследования объективности и публичности, настаивает на уважении и презумпции невиновности, — говорится в сообщении „Красного факела“ от имени руководства и коллектива театра. — Мы присоединяемся к выражениям солидарности профессионального сообщества, которые до сих пор прозвучали и ещё прозвучат. Мы просим изменить меру пресечения Алексею Малобродскому и Нине Масляевой, освободив их из-под стражи до суда, и привлечь к рассмотрению дела „Седьмой студии“ театральных экспертов».

По сообщению агентства «Интерфакс», акция началась 28 июня в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Воронежа. Также в списке участников фигурируют кинорежиссёры Андрей Звягинцев и Андрей Прошкин, композитор Леонид Десятников. Предполагается, что со сцен театров произнесут слова в поддержку фигурантов дела о «Седьмой студии». Перед спектаклями представители театров публично обозначают свою позицию в социальных сетях. Идея акции принадлежит главному редактору журнала «Театр» Марине Давыдовой.

Следствие обвиняет Малобродского во вступлении в преступный сговор с бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным и экс-главбухом Ниной Масляевой с целью хищения части средств, выделенных компании на культурные проекты, одним из которых был спектакль «Сон в летнюю ночь», в итоге якобы не представленный. Согласно данным следствия, сумма ущерба составляет более 2,3 млн рублей.

Суд Москвы отправил Малобродского под стражу до 19 июля. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в составе группы лиц, как сообщает «Интерфакс».

Примечательно, что, по словам самого Малобродского, спектакль «Сон в летнюю ночь» был поставлен Кириллом Серебренниковым и с успехом прошёл на разных площадках, а его адвокат представила суду рецензии театральных критиков на данную постановку, однако Малобродского всё равно арестовали.

Напомним, что в мае 2015 года финансовая проверка новосибирского оперного театра Минкультом выявила огромные долги.

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