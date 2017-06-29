Синоптики зафиксировали рекордное количество осадков в Новосибирской области и на Алтае

Июньская ночная гроза побила рекорд сорокалетней давности по суточной сумме осадков в Новосибирской области и Алтайском крае, сообщил корреспонденту Сиб.фм 29 июня пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ночь с 27 на 28 июня тучи принесли грозовые ливни в Новосибирскую область и Алтайский край. Две метеостанции региона зафиксировали рекордное количество осадков — перекрыты рекорды сорокалетней давности.

«Метеостанция Ордынская зафиксировала рекордный уровень количества выпавших осадков — 29 миллиметров, перекрыт рекорд этого дня 1978 года — 23 миллиметра, — рассказал Ренад Ягудин. — В Кулунде Алтайского края выпало 36 миллиметров осадков. Предыдущий рекорд составил 12,6 миллиметра и был зафиксирован в 1979 году».

Синоптики не ошиблись в прогнозах: на 28 июня они обещали понижение температуры, сопровождаемое непредсказуемыми грозами и ливневыми дождями.

Напомним, 26 июня власти сообщили о намерении установить на улицах Новосибирска дополнительные дождеприёмники.