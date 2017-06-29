 

Синоптики зафиксировали рекордное количество осадков в Новосибирской области и на Алтае

 29 июня, 15:27
подходящие темы
Синоптики зафиксировали рекордное количество осадков в Новосибирской области и на Алтае
Фото с сайта globallookpress.com

Июньская ночная гроза побила рекорд сорокалетней давности по суточной сумме осадков в Новосибирской области и Алтайском крае, сообщил корреспонденту Сиб.фм 29 июня пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ночь с 27 на 28 июня тучи принесли грозовые ливни в Новосибирскую область и Алтайский край. Две метеостанции региона зафиксировали рекордное количество осадков — перекрыты рекорды сорокалетней давности.

«Метеостанция Ордынская зафиксировала рекордный уровень количества выпавших осадков — 29 миллиметров, перекрыт рекорд этого дня 1978 года — 23 миллиметра, — рассказал Ренад Ягудин. — В Кулунде Алтайского края выпало 36 миллиметров осадков. Предыдущий рекорд составил 12,6 миллиметра и был зафиксирован в 1979 году».

Синоптики не ошиблись в прогнозах: на 28 июня они обещали понижение температуры, сопровождаемое непредсказуемыми грозами и ливневыми дождями.

Напомним, 26 июня власти сообщили о намерении установить на улицах Новосибирска дополнительные дождеприёмники.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
 9.06.2014, 08:30 • статья

Сама приплыла

Около 10 000 домов оказались затоплены на Алтае в начале июня. С каждым днём возникает всё больше предположений о причинах произошедшего катаклизма. Сиб.фм собрал вместе все версии: форелевые озёра Германа Грефа, месть «принцессы Укока» и американское оружие.
 2.06.2014, 08:30 • репортаж

Спасение утопающих

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территориях Республики Алтай и Алтайского края 30 мая, где из-за разлива рек затоплены населённые пункты, туристические базы и разрушена часть автомобильных мостов. Корреспондент Сиб.фм оказался в зоне бедствия.
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
присоединяйтесь!
    