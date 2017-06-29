 

Сотрудник полиции насмерть задавил двухлетнего ребёнка в Туве

 29 июня, 11:07
подходящие темы
Сотрудник полиции насмерть задавил двухлетнего ребёнка в Туве
Фото с сайта wikimedia.org

Двухлетний ребёнок погиб в тувинском селе Хову-Аксы после того как попал под колёса автомобиля УАЗ Хантер, которым управлял полицейский, узнал корреспондент Сиб.фм 29 июня из сообщения регионального следкома.

Трагедия произошла 10 июня. Возле одного из жилых домов села 35-летний полицейский, находясь за рулём УАЗа, сдавал назад. В этот момент к автомобилю внезапно подбежал ребёнок, и машина наехала на него. Как подчёркивает пресс-служба республиканского ГУМВД, сотрудник полиции предпринял все меры для оказания помощи травмированному мальчику, незамедлительно доставил его в больницу и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции. От полученных травм через две недели ребёнок скончался.

Уже установлено, что погибший мальчик вместе с другими малолетними детьми находился на улице без присмотра взрослых. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«В случае установления вины сотрудник будет уволен со службы и понесёт наказание в соответствии с законом, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, в мае полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе в Томске адвоката, специализирующегося на судебных тяжбах, связанных с ДТП.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 июня, 12:58 • репортаж

Игра в одно кусание

«Жалко животных», «замученные детские игрушки», «ноги моей не будет в этой пыточной для зверей». Поход по контактным зоопаркам Новосибирска без детей.
 9 июня, 12:37 • интервью

Переезжаем во Франкфурт — такая подстава!

Новосибирский PR-менеджер вышла замуж, уехала в Италию, выучила итальянский язык, переехала в Германию и оказалась беременна. Анастасия Шнитова рассказывает о различиях между российским и немецким материнством.
 9 июня, 10:45 • репортаж

Экология по-сибирски в Крыму

250 мешков мусора, валежника и вредоносного плюща, 102 гектара садово-паркового искусства XIX века, поймы рек и кремлёвские ёлки — как сибирские дети приобщали «Артек» к экомарафону.
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
присоединяйтесь!
    