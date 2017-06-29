Сотрудник полиции насмерть задавил двухлетнего ребёнка в Туве

Двухлетний ребёнок погиб в тувинском селе Хову-Аксы после того как попал под колёса автомобиля УАЗ Хантер, которым управлял полицейский, узнал корреспондент Сиб.фм 29 июня из сообщения регионального следкома.

Трагедия произошла 10 июня. Возле одного из жилых домов села 35-летний полицейский, находясь за рулём УАЗа, сдавал назад. В этот момент к автомобилю внезапно подбежал ребёнок, и машина наехала на него. Как подчёркивает пресс-служба республиканского ГУМВД, сотрудник полиции предпринял все меры для оказания помощи травмированному мальчику, незамедлительно доставил его в больницу и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции. От полученных травм через две недели ребёнок скончался.

Уже установлено, что погибший мальчик вместе с другими малолетними детьми находился на улице без присмотра взрослых. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«В случае установления вины сотрудник будет уволен со службы и понесёт наказание в соответствии с законом, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, в мае полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе в Томске адвоката, специализирующегося на судебных тяжбах, связанных с ДТП.