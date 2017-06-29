 

Спасатели поймали змею в новосибирской квартире

 29 июня, 14:08
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Спасатели поймали змею в новосибирской квартире
фото со страницы «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте»

Жительница Новосибирска вызвала спасателей, когда нашла у себя в квартире змею, узнал корреспондент Сиб.фм 29 июня из сообщения руппы «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте».

Звонок на телефон оперативного дежурного МАСС поступил поздно вечером 28 июня. Жительница дома на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска рассказала, что к ней в квартиру пробралась змея.

«Выехавшие на вызов спасатели МАСС при помощи подручных средств изловили змею и перевезли в Новосибирский зоопарк. Змеёй оказался маисовый полоз», — говорится в сообщении.

Маисовый полоз, или пятнистый лазающий полоз, или красная крысиная змея (лат. Pantherophis guttatus) — неядовитая змея семейства ужеобразных рода Pantherophis, обитающая в Северной Америке. Популярна в частных коллекциях любителей рептилий, где известна как маисовый полоз, или гутата.

Напомним, что 16 июня жительница Кировского района Новосибирска нашла змею рядом с остановкой общественного транспорта.

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