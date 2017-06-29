Томские учёные нашли причину частых шквалистых ветров в Сибири

Метеорологи Томского государственного университета считают, что причиной шквалистых ветров, не характерных для Сибири, является смена эпох переноса атмосферных масс, которая происходит на Земле каждые 30-35 лет, узнал корреспондент Сиб.фм 29 июня из сообщения пресс-службы ТГУ.

Томские учёные попытались выяснить, почему в Сибири так часто стали дуть шквалистые ветры. Метеорологи считают, что сменилась циркуляционная эпоха: теперь воздушные массы, которые формируются над мировым океаном, идут на территорию Сибири по другой траектории.

На смену переноса воздуха в широтном направлении (зональный перенос) пришла меридиональная циркуляция, при которой потоки воздуха преимущественно следуют вдоль меридианов, то есть направлены на юг или на север. При таком типе движения воздушных масс случаются резкие контрасты температур соприкасающихся масс воздуха.

«Всё в природе циклично, как и те погодные изменения, свидетелями которых мы являемся, — говорит заведующая кафедрой метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Валентина Горбатенко. — Метеорологические наблюдения показывают, что в середине 1970-х — начале 1980-х скорость приземного ветра была выше. Последние три десятилетия мы наблюдали её снижение. В период 1970-1990 годов средняя за год скорость ветра над нашим регионом составляла 2,5-3,5 м/с, а к 2015 году этот показатель снизился до 1,5-2 м/с. Такое уменьшение было замечено на всей территории Томской области, как, впрочем, и в других регионах Сибири».

Встречи воздуха с разной температурой и влажностью приводят к атмосферной неустойчивости, которая вызывает опасные явления погоды — грозы, ливни, шквалы, резкие порывы ветра с резким изменением направления и быстрым ростом скорости. Чем сильнее контраст, тем серьёзнее последствия.

Напомним, что совсем недавно в Иркутске установили солнечный синоптический телескоп для прогнозирования погоды в космосе.