 

Труп пролежал у подъезда жилого дома в Новосибирске четыре часа

 29 июня, 18:00
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Труп пролежал у подъезда жилого дома в Новосибирске четыре часа
Фото с сайта eskad.ru

Мужчина умер у подъезда жилого дома в Калининском районе Новосибирска, его труп пролежал на улице четыре часа, рассказала корреспонденту Сиб. фм 29 июня местная жительница Альбина Ведерникова.

По сообщению очевидца, мужчина шёл мимо жилого дома по улице Солидарности в Новосибирске, упал у жилого дома и умер.

«Мне рассказали, что он шёл со стороны дачь и упал. Было около 11:30, потом приехала скорая помощь и полиция. В доме очень много детей и они в это время играли на улице. Забрали его примерно в 15:30», — рассказала Альбина Ведерникова.

В пресс-службе регионального управления МВД объяснили, что сотрудники полиции не могли убрать труп до приезда сотрудника бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Мужчина умер на улице. Труп не криминальный. Вызвали судмедэкспертизу. До приезда эксперта мы не можем сами трупы убирать», — рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-слжбы регионального управления МВД Антон Сурнин.

Напомним, что в марте 2017 года жители таёжного посёлка Тагара, расположенного на берегу Ангары в Красноярском крае, обнаружили тело пропавшего более двух лет назад девятилетнего Константина Чернова — труп ребёнка был найден в пожарном резервуаре на территории школы.

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