Забайкалье ищет 660 млн рублей на обеспечение сотни приграничных сёл сотовой связью

Сотовая связь до сих пор отсутствует в 101 населённом пункте Забайкальского края, в основном в посёлках, расположенных у границы Китая и Монголии — на установку в регионе необходимых передающих станций необходимы 660 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 29 июня из сообщения пресс-службы аппарата полномочного представителя президента в СФО.

Вопросы обеспечения приграничных районов Забайкалья сотовой связью полпред Сергей Меняйло обсудил в Москве с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой и представителями Министерства финансов, Минкомсвязи, Роскомнадзора и ведущих российских сотовых операторов. Полпред напомнил участникам совещания, что ещё в сентябре 2016 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству связи и массовых коммуникаций совместно с операторами связи решить вопрос обеспечения приграничных территорий связью. Эти мероприятия были внесены в проект комплексного плана социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 года.

«Нет сомнений, что в XXI веке граждане должны получать доступные и качественные услуги связи, и правительством России, региональными органами власти многое для этого делается», — отметил Меняйло.

Тем не менее, по его словам, возникли и определённые проблемы с выполнением поручения премьера, в том числе, с определением источника финансирования и суммой необходимых средств. По предварительным расчётам, для строительства инфраструктуры сотовой связи в приграничных сёлах Забайкалья необходимо около 660 миллионов рублей. По итогам совещания было принято решение о подготовке в сжатые сроки предпроектного обоснования для создания инфраструктуры связи, а также об уточнении совместно с Минфином РФ необходимой суммы федерального финансирования этой программы.

Напомним, в январе в Забайкальском крае была запущена в строй первая в регионе силовая установка, работающая на солнечной энергии.