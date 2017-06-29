 

Женщина избила медика скорой помощи и скрылась на машине мужа в Иркутской области

 29 июня, 12:05
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Женщина избила медика скорой помощи и скрылась на машине мужа в Иркутской области
фото с сайта globallookpress.com

Жительница Иркутской области ударила медика и сбежала от наряда Росгвардии с помощью мужа, следовавшего за автомобилем скорой помощи, узнал корреспондент Сиб.фм 29 июня из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

По данным полиции, инцидент произошёл 28 июня около 15:00 по местному времени на Мельничном тракте Иркутского района. По предварительной информации, 36-летняя пациентка бригады скорой помощи во время перевозки её в больницу вступила в конфликт с медперсоналом и ударила находившегося в салоне машины медика.

Врачи нажали кнопку вызова вневедомственной охраны Росгвардии, но раньше наряда на место происшествия приехал муж пациентки и увёз её в неизвестном направлении.

Сотрудники вневедомственной охраны в ходе розыскных мероприятий нашли супружескую пару и передали сотрудникам полиции. Муж женщины находился за рулём автомобиля с признаками алкогольного опьянения. За отказ от прохождения медосвидетельствования инспекторы ГИБДД привлекли его к административной ответственности и поместили в спецприёмник.

По данному факту следователи СУ СКР по Иркутской области начали доследственную проверку.

Напомним, в августе 2015 года пьяный отец силой забрал младенца у врачей скорой помощи в Новосибирске.

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