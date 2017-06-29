Житель Иркутской области выиграл более 13,5 млн рублей в лотерею

Победитель лотереи «6 из 36» купил выигрышный билет в Иркутской области, узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте компании «Столото».

Победа досталась жителю Иркутской области в 95-м тираже лотереи «6 из 36», в ней был разыгран суперприз на сумму 13 561 934 рублей.

«Выпали числа из диапазона от 1 до 15: 15, 4, 12, 8, 5, 14. Это необычная комбинация, которая случается очень редко. Но именно она и оказалась в одном из билетов, которые участвовали в тираже! Билет был куплен в розничном пункте продаж в Иркутской области», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что это первый летний суперприз «6 из 36» в зачёте 2017 года. Предыдущий был разыгран в марте и оказался рекордным: сумма выигрыша составила 26 млн рублей.

Напомним, что в ноябре 2016 года житель Алтайского края выиграл миллион рублей, сделав ставки сразу в четырёх тиражах.