 

Житель Иркутской области выиграл более 13,5 млн рублей в лотерею

 29 июня, 12:28
подходящие темы
Житель Иркутской области выиграл более 13,5 млн рублей в лотерею
Фото с сайта globallookpress.com

Победитель лотереи «6 из 36» купил выигрышный билет в Иркутской области, узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте компании «Столото».

Победа досталась жителю Иркутской области в 95-м тираже лотереи «6 из 36», в ней был разыгран суперприз на сумму 13 561 934 рублей.

«Выпали числа из диапазона от 1 до 15: 15, 4, 12, 8, 5, 14. Это необычная комбинация, которая случается очень редко. Но именно она и оказалась в одном из билетов, которые участвовали в тираже! Билет был куплен в розничном пункте продаж в Иркутской области», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что это первый летний суперприз «6 из 36» в зачёте 2017 года. Предыдущий был разыгран в марте и оказался рекордным: сумма выигрыша составила 26 млн рублей.

Напомним, что в ноябре 2016 года житель Алтайского края выиграл миллион рублей, сделав ставки сразу в четырёх тиражах.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Микрокредитование как IT-задача

 20 июня, 11:13 • колонка
Александр Артемов
генеральный директор

Условия великих дел

 4 мая, 07:00 • колонка
Елена Евгеньева
IT-аналитик
 12 апреля, 15:15 • интервью

Богатство от слова «Бог»

Корреспондент Сиб.фм поговорил с основателем «Академии Финансового Моделирования» Натальей Ождихиной о том, какую программу в нас заложили родители, где взять финансовую грамотность и почему богатство — это смерть.
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
присоединяйтесь!
    