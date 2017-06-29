Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету — коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей, узнал 29 июня корреспондент Сиб.фм на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Продавец разместил на «Авито» монету номиналом 10 рублей 2010 года выпуска, особенностью товара стал его недостаток — брак при отливке.

За счёт брака монета выглядит необычно: частично из металла белого цвета, частично из жёлтого. Продавец рассказал по телефону, что монету ему подарили.

«Монета у меня уже давно, досталась от знакомых, а им она попалась случайно в общем потоке», — рассказал автор объявления Дмитрий Петров.

Продавец сообщил, что звонков по данному объявлению на данный момент не было, но в случае чьей-либо заинтересованности в товаре он рассматривает торг.

В нумизматическом сообществе скептически отнеслись к «раритету» за 100 тысяч рублей.

«Вполне обычное объявление для „Авито“! Это не брак, а дело рук человеческих», — прокомментировал один из администраторов группы нумизматов в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в начале мая житель Омска выставил на продажу фигуру слона за 3,5 млн рублей.