 

Жители Омска попытались пронести в Россию около 47 кг наркотиков

 29 июня, 15:59
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Жители Омска попытались пронести в Россию около 47 кг наркотиков
Фото с сайта iohotnik.ru

Суд Омской области рассмотрит дело в отношении двух местных жителей, которые попытались пронести из Казахстана в Россию 47 килограммов наркотиков, узнал корреспондент Сиб.фм 29 июня из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По сообщению ведомства, сотрудники ФСБ задержали двух жителей Омска в пяти километрах от государственной границы России. Задержанные прошли пешком из Казахстана в Россию мимо пропускных пунктов. При этом они перенесли более 45 килограммов марихуаны и около двух килограммов гашиша. Наркотики они оставили в лесном массиве в трёх километрах от села Белосток Одесского района Омской области для передачи покупателям.

Суд рассмотрит дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»), части 3 статьи 30 пункта «г» УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Максимальное наказание по этим статьям — 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в марте 2016 года сотрудники Госнаркоконтроля задержали 30-летнего депутата горсовета одного из населённых пунктов Заиграевского района Бурятии при покупке наркотиков.

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