Корпоративная акция по сбору крови в мобильном центре переливания прошла в Новосибирске

Новосибирский Центр крови вместе с компанией МТС провёл традиционную корпоративную акцию по сбору крови в мобильном центре переливания — добровольная помощь сотрудников телекоммуникационного оператора позволит медикам провести около 55 операций, для которых необходима донорская кровь, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения пресс-службы компании.

Мобильный пункт переливания крови — 22-метровый автотрейлер Новосибирского центра крови — ежегодно начинает работу в столице региона в преддверии Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня. МТС становится участником акции уже седьмой год подряд, за это время кровь сдавали около 300 сотрудников компании и многие из них уже получили статус почётного донора. По словам главврача Центра крови Константина Хальзова, собранная в ходе акции кровь передаётся в родильные дома, детские больницы, хирургические отделения и онкоцентры.

«Сегодня службе крови удаётся полностью обеспечивать больницы и родильные дома Новосибирска и Новосибирской области высококачественными компонентами крови во многом благодаря программе корпоративного донорства, в том числе и с МТС. Важно понимать, что каждая сдача крови может спасти три жизни», — отмечает специалист.

Как поясняет директор компании МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук, сотрудники компании охотно принимают участие в социальной акции, понимая, что проблема нехватки донорской крови является общей для всех жителей региона.

«Проблема донорства особенно актуальна, поскольку может коснуться любого из нас. Добровольные доноры могут сыграть жизненно важную роль, спасая жизни тысяч людей, и в том числе новорождённых детей. Для нас важны социальные проблемы города и региона, и мы всегда стараемся активно содействовать в решении подобных задач», — констатирует Александр Соловенчук.

Стоит отметить, что в Новосибирской области число доноров, сдающих кровь в течение года, достигает в среднем 40 тысяч человек. Из них около 70 % приходят сдавать кровь не менее двух раз в год.

Напомним, в 2015 году новосибирское министерство здравоохранения заявляло о необходимости создания сибирского банка доноров стволовых клеток.