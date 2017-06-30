Археологи нашли древнюю свалку вместо города империи хунну в Бурятии

Археологи, которые работали на раскопках в пригороде Улан-Удэ на Иволгинском гуннском городище, вместо жилищ нашли древнюю свалку, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения в соцсети Facebook советника главы республики Бурятии Аркадий Зарубин.

Археологи из СО РАН, США, Швеции, Южной Кореи нашли древнюю свалку вместо города народа хунну в пригороде Улан-Удэ.

«Учёные планировали раскопать жилища хунну, но геофизики промахнулись, и пришлось изучать древнюю свалку», — сообщил Аркадий Зарубин.

В сообщении отмечается, что руководитель раскопок Николай Крадин доволен тем, что найден богатый материал, имеющий большую историческую ценность: зёрна, кости животных и рыб, бусины, кольцо, поясная бронзовая пряжка, фрагменты кожи, железа, керамики, древесный уголь.

«Одна из главных находок этого сезона — хорошо сохранившаяся поясная пряжка из бронзы, по размеру и форме напоминающая мизинец человеческой руки, в характерном для хунну зверином стиле изображена, по всей вероятности, голова змеи. Мы смогли её только увидеть», — сообщил Аркадий Зарубин.

Найденный материал исследуют с помощью современных научных технологий, что позволит определить точный возраст Иволгинского городища. В результате прежних раскопок возраст археологического памятника определялся приблизительно.

Напомним, что в марте 2017 года исследователи новосибирского института археологии и этнографии СО РАН нашли миграцию скифов на восток в эпоху бронзы и возвращение кочевников в Европу с Алтая в период античности.