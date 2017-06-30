 

Четыре новосибирские компании попали в список выгодных франшиз по версии Forbes

 30 июня, 07:47
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Четыре новосибирские компании попали в список выгодных франшиз по версии Forbes
Фото с сайта otrude.net

Четыре компании, созданные в Новосибирске, попали в ежегодный рейтинг журнала Forbes «Самые выгодные франшизы в России», узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения журнала.

Ежегодный рейтинг 25 самых выгодных российских франшиз Forbes опубликовал 29 июня. В него вошли четыре компании, созданные в Новосибирске.

Из них самую высокую позицию заняла компания Unibrait, которая поставляет оборудование и компоненты для нанесения защитных зеркальных покрытий. Она заняла четвёртое место, опустившись на одну позицию. У компании 83 франчайзинговых точки.

Также в рейтинг попала компания «СДЭК», которая занимается экспресс-доставками грузов, товаров и корреспонденции. Она заняла шестое место, потеряв с прошлого года четыре позиции. У компании 542 работающих точки.

Впервые попала в рейтинг сеть кофеен Traveler’s Coffee. Она заняла 23-е место при 82 работающих франчайзинговых точках.

На 24-м месте расположилась компания 2ГИС, которая занимается разработкой электронных карт и справочников городов. В сравнении с прошлогодним рейтингом 2ГИС потеряла пять позиций. Компания имеет 77 работающих точек.

Напомним, что в январе 2016 года журнал Forbes включил в рейтинг самых удачных брендов потребительских товаров за 2015 год визуальные концепции томского пива «Трое в лодке» и новосибирского детского овсяного печенья в шоколаде «На зарядку».

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