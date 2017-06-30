Гараж сгорел во дворе дома в Новосибирске

В Железнодорожном районе Новосибирска во дворе дома № 7 по улице Революции горел гараж — по словам очевидцев, из горящего помещения были слышны взрывы, узнал корреспондент Сиб.фм 30 июня из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению группы, в пожаре один гараж сгорел полностью, ещё два пострадали от огня.

«В Железнодорожном районе во дворе дома № 7 на улице Революции полыхал гараж. По словам очевидцев, из горящего помещения были слышны взрывы», — говорится в сообщении группы.

По сообщению МЧС, погибших и пострадавших в пожаре нет.

«В 17:33 поступило обращение, на момент прибытия пожарной охраны открытым огнём горел гараж. У него деревянный каркас, обшит металлом. Размер гаража — три на пять метров. Кровля металлическая не электрифицированная, отопление отсутствует. Внутри гаража огнём повреждены домашние вещи, автомобильные покрышки на общей площади 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 18:40», — рассказала корреспонденту Сиб.фм специалист пресс-службы регионального управления МЧС Дутикова Елена.

Напомним, что в мае 2017 года пожар в Новосибирской области унёс две жизни.